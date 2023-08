Vinterbader sammen: "Det er bare nemmere, når jeg gør det med Gitte"

Skulle du forvilde dig ud i skoven ud for Middelfart en tidlig søndag morgen, kan synet af to kvinder i 50’erne møde dig. Det er Anne og Gitte, der tramper ud af skovstierne, inden de hopper i det – til tider – iskolde Lillebælt.

Træning alene eller sammen med en makker? Anne er ikke i tvivl: Hun kunne slet ikke forestille sig at undvære sin træningsmakker. Hør om alle fordelene ved at have en, der holder dig til ilden.

Hvordan kom fællestræningen i stand? “Det startede i det små med, at vi gik ture med vores hunde, og siden blev det sat i system. For nogle år siden blev Gitte syg med kræft, og jeg har også for år tilbage haft en depression. Begge forløb har bundet os sammen på en helt særlig måde, og vores møder er åndehuller, der giver os mere styrke og udholdenhed

Hvad får du ud af at have en makker? “Vi er gode til at udfordre hinanden. Vi har sammen vovet pelsen og er blevet vinterbadere. Og nu støtter vi hinanden i at blive længere tid i det kolde vand. Gitte er særligt god til at få mig til at gå lidt hurtigere eller længere, eller til at tage tungere vægte, når vi styrketræner. Det, at vi udvikler os, gør, at vi bliver ved med at bevare motivationen.”

Hvad træner I? “Træningen foregår udelukkende udendørs. Vi powerwalker ca. 6 km i skoven og slutter af med at bade i havet, året rundt – det giver et dejligt endorfinkick. Indimellem melder vi os til forskellige bootcamps, fx med styrke- eller konditionstræning.”

Hvilken forskel gør din træningsmakker?

“Mine faste aftaler med Gitte gør, at jeg kommer afsted til træning hver uge – mindst én gang. Jeg kan regne med, at hun er på pletten hver søndag kl. 8, til trods for at jeg lørdag aften forsøger at finde på undskyldninger for IKKE at skulle bade i det kolde vand næste morgen. Jeg ved jo, at Gitte venter på mig, og derfor sætter jeg trofast vækkeuret.”

Hvad får du ud af træningen?

“Jeg bliver glad og fuld af energi. Det at komme i mål med noget, jeg gerne vil, giver mig en lykkefølelse. Det er både fysisk og psykisk sundhed, for når vi går sammen, flyder snakken nemmere. Vi har hinandens ryg, når der er noget, der er svært – det har stor betydning. Vi skal ikke samle op fra for længe siden som ved andre venskaber – vi fortsætter bare, hvor vi slap sidste uge.”