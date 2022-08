Hvad virker bedst i fitnesscenteret – at tage mange gentagelser med lette vægte eller få gentagelser med tunge vægte?

Hvis du allerede træner, og dit mål er at blive hurtigere stærk, så gælder det om at veksle mellem de to metoder.

Sådan lyder konklusionen i et nyt dansk studie, hvor man har sammenlignet 35 eksisterende studier om styrketræning med over 1.200 deltagere samlet set.

Stærkere, men ikke større

Til gengæld skal du ikke regne med at se dine overarme vokse sig større hurtigere, uanset om du varierer din træning eller ej.

Studiet viser nemlig også, at det primært er din styrke og ikke din muskelvækst, der ryger i vejret, når du skruer op og ned for, hvor tungt du løfter, samt antallet af gentagelser.

Forklaringen skal formentlig findes i vores nervesystem.

“Når vi styrketræner, aktiveres nogle motoriske nerver i hjernen, som har indflydelse på vores koordinations- og ydeevne. Det tyder på, at varieret træning i højere grad øger aktiveringen af disse nerver,” fortæller en af forskerne bag studiet, Lukas Moesgaard.

Metoden med at variere træningen dagligt eller ugentligt gav ifølge studiet størst effekt hos trænede personer. Helt utrænede behøver ikke at variere for at opnå styrkefremgang.