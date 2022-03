Tre store skridt bagud, spredte ben, en dyb indånding og skuldrene én gang op og ned. Sådan gør fodboldstjernen Christiano Ronaldo konsekvent før hvert eneste frispark, og han er langtfra den eneste topatlet med spøjse ritualer. Men selvom det måske virker overtroisk, er de små rutiner slet ikke så tossede endda. Ifølge en ny undersøgelse kan et fast ritual før træning nemlig hjælpe dig til at præstere endnu bedre.

For at nå frem til den konklusion har forskerne analyseret data fra omkring 800 atleter i 15 forskellige sportsgrene. Deltagerne blev observeret både i laboratorieforsøg og under rigtige konkurrencer samt i situationer med og uden pres. Det viste sig tydeligt, at når atleterne indførte et lille fast ritual, før de skulle ud og fyre den af, klarede de sig væsentligt bedre – både i forhold til deres egne tidligere præstationer og i forhold til holdkammeraterne uden et ritual.