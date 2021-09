Slut med snooze! Bliv frisk med morgentræning på 8 min.

Morgentræningen består af 8 nemme øvelser, der vækker hele kroppen ved både at strække og styrke den. Programmet starter roligt, stiger langsomt i intensitet og slutter af med en øvelse, der bider lidt i baller og lår, så du varm og energisk kan fortsætte din dag.

Blot 8 minutter kan give dig den mentale kickstart, du har brug for til at tanke energi til dagen – og uanset hvad dagen byder på, så ved du, at du allerede har gjort noget godt for din krop.