I lang tid har der eksisteret en myte om, at kvinders træningsevne bliver påvirket af udsving i vores kønshormoner. En myte, som nu er blevet aflivet af forskere fra Aarhus Universitet.

I et forsøg satte de 40 utrænede kvinder i alderen 18-35 år til at udføre en række fysiske test, hvor de bl.a. skulle hoppe og sprinte på cykel 7-9 gange i løbet af deres menstruationscyklus. Sideløbende udfyldte kvinderne også spørgeskemaer om, hvor motiverede de var, og hvad deres egne forventninger var til deres præstation.

Det viste sig, at kvindernes ydeevne faldt med 2-6 % i de dage, de enten havde menstruation eller skulle til at have det. Overraskende skete faldet dog ikke på de tidspunkter, hvor forskerne så udsving i kvindernes kønshormoner. I stedet harmonerede præstationsfaldet med de dage, hvor kvinderne selv følte en ringere dagsform og var mindre motiverede, nemlig lige før og under selve blødningsfasen.

Det er ikke unormalt, at benene føles tungere på visse tidspunkter i vores cyklus, men ifølge forskerne tyder det altså på, at det er det ubehag, nogle kvinder føler i forbindelse med menstruation, som påvirker træningen, og ikke de hormonelle udsving.