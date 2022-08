Du slipper for at pakke træningstasken og for at transportere dig til og fra centeret, og du kan hoppe direkte ud i dit eget bad og i tøjet, når du er færdig. Træning i egen stue eller have frigør temmelig mange minutter til at lave andre ting. Du kan også træne, mens vaskemaskinen kører eller maden er i ovnen, og udnytte ventetiden effektivt.