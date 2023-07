Sådan får du stærkere skuldre

... uden vægte, må du vende tingene lidt på hovedet. I øvelsen inverted skulderpres presser du din egen kropsvægt væk fra gulvet i stedet for at presse en vægt op over hovedet. Du starter med hænderne i gulvet og går på tæerne ind mod hænderne, så din bagdel ryger op i luften, og kroppen danner et omvendt V. Bøj nu albuerne, og sænk langsomt kroppen, så du lige kommer ned at strejfe gulvet med hovedet. Stræk så armene igen.

TIP: I stedet for at have fødderne i gulvet kan du placere dem oppe på en bænk eller en kasse bag dig.