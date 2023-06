... den tohovedede armbøjer, da den er delt i to og har som primær opgave at bøje ar men. Musklens lange hoved ligger yderst og er mest synligt. Det korte ligger inderst og er ofte skjult af brystmuskulaturen. Musklens fulde latinske navn er biceps brachii, men i daglig fitnesstale kalder vi den bare for biceps (eller ‘guns’, hvis man er til slang). Der er også et par muskler rundt om biceps, som det kan være godt at kende, når du gerne vil have veltrænede arme.

Inde under biceps ligger brachialis, kendt som den indre armbøjer. Hvis den vokser, kan den løfte din biceps og få den til at virke større. Derudover er der brachioradialis, en af underarmens muskler, som er med til at få overgangen mellem underarm og overarm til at se muskuløs ud.