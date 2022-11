Nej, snarere tværtimod.

Især kan du have gavn af at styrketræne et par gange om ugen, hvis du løber mellem- eller lange distancer, viser en sammenfatning af tidligere forskning på området.

Sammenfatningen er offentliggjort i det amerikanske National Library of Medicine og konkluderer, at muskelstyrkende træning især er gunstig for din såkaldte løbeøkonomi, altså hvor meget eller lidt ilt du behøver for at holde en given hastighed.

Styrketræningen får også din krop til at blive mere præcis i sit bevægelsesmønster, hvilket igen betyder, at du slipper for at spilde kræfter – og dermed også værdifuld ilt – på unødvendige bevægelser.

De positive effekter er primært knyttet til styrketræning af benmusklerne.

Træner du overkroppen, er det til gengæld tvivlsomt, om det vil gavne dit løb.

Ultimativt kan styrketræning, hvis du opbygger ekstra muskelmasse på torsoen, nemlig koste løbehastighed, fordi overflødig vægt koster fart.