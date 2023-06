21,1 veje til et SUPER halvmarathon!

Du behøver ikke følge et træningsprogram for at kunne gennemføre et halvmarathon, men det er en god idé. Ved at følge en fast plan får du nemlig mere kontinuitet i din træning. Det betyder, at din risiko for skader bliver mindre, ligesom du bedre kan følge med i, hvordan din form langsomt, men sikkert bliver bedre. Det er meget motiverende og giver et lille mentalt skub, når hovedet er træt, eller regner siler. Når du følger en fast plan, kan du også lettere planlægge din hverdag omkring din træning. Risikoen for at miste træningspas på grund af travlhed bliver simpelthen mindre.

