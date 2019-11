Bevar din løbeglæde hele vinteren – med de rette tights

Ender dine vinterløbe-drømme med at gå i hi, skal du ikke græde over spildte tights. De fungerer nemlig også glimrende, hvis du kan lide at gå raske ture på i det smukke vintervejr. Og hvem kan egentlig ikke det? Er det særligt koldt, kan tightsene bruges som inderste lag under et par ski- eller regnbukser.

Med andre ord: Et par vinter-løbetights er en investering i din sundhed og dit humør, som du kun kan ende med at blive glad for.