Derfor skal du gå i kuperet terræn: 5 sunde grunde

For vores forfædre var det det mest naturlige i verden at gå mange kilometer barfoddet på klipper, mos og rødder. Os moderne mennesker derimod bevæger os oftere på jævne overflader som fortov, gulve og løbebånd.

Men kroppen har faktisk rigtigt godt af at blive udfordret på ujævn grund.

Her får du fem sundhedsfordele ved at gå i kuperet terræn.

Du forbrænder mere

Der er absolut intet galt med fortovet eller løbebåndet, men vil du brænde flere kalorier, hjælper det gevaldigt med et ujævnt underlag. Et studie fra Michigan University viser, at selv en mindre stigning på 2,5 cm øger vores kalorieforbug med hele 28 pct.

Du træner balancen

Når du møder modstand i form af fx knolde og rødder, stigninger og nedstigninger, bliver du nødt til at bruge din kropskerne og dine muskler på en helt anden måde, så du ikke snubler og falder. Det giver genial balancetræning, som især er vigtigt, når vi kommer op i årene, hvor balancen svækkes.

Du styrker vigtige muskler og led

At gå i kuperet terræn er fx noget af det allerbedste, du kan gøre for din hofte. Her aktiverer du alle de små stabiliserende muskler, der holder hoften på plads, så du forebygger ømhed og stivhed. Det samme gælder de mange små muskler og led omkring ankler og fødder, der aktiveres på en optimal måde, som bl.a. styrker fodens bevægelighed og fleksibilitet.

Du skærper dit fokus

Det er umuligt at køre på autopilot, når du går i kuperet terræn. Er du uopmærksom, overser du måske en gren, en vandpyt eller en stor sten. Derfor er du også nødt til at være bevidst og til stede i nuet på en helt anden måde, når du fx pludselig skal træffe en hurtig beslutning om at flytte fødderne et uforudset sted hen.

Du forebygger skader

Godt nok øger du risikoen for et pludseligt fald eller vrid, når du går i kuperet terræn. Men du undgår til gengæld de langt mere udbredte skader – nemlig dem, der kommer af ensformigt slid af muskler og led. Når underlaget er varieret, støder du ikke foden i på samme måde igen og igen, og en blød skovbund er mere skånsom end asfalt.