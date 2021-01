Gå dig sund

10.000 skridt om dagen. Det har i mange år været den gængse anbefaling, og 10.000 daglige skridt er også et ganske fornuftigt mål, hvis du gerne vil holde dig sund og rask.

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvordan du går. En slentretur kan være hyggelig, men hvis det virkelig skal batte på sundhedskontoen, skal der fut under fødderne. Men hvad betyder det? Hvornår går man hurtigt nok?

Det har forskere fra University of Massachusetts et bud på. De har gennemgået 38 studier på området for at finde en mere præcis definition på, hvor mange skridt vi bør tage i minuttet. Deres konklusion er, at du skal nå op på ca. 100 skridt.

Er det hurtigere eller langsommere, end du plejer at gå? Det finder du nemt ud af ved at tælle, hvor mange skridt du tager på 10 sekunder og så gange tallet med seks.

Men hvad svarer 100 skridt i minuttet til i km/t, tænker du måske? Det afhænger selvfølgelig af din skridtlængde, men regn med, at du skal gå ca. 4,3 km på en time.

Kilde: British Journal of Sports Medicine