2. Bøger giver mod på forandring

I en rundspørge fra 2015 blev over 2.000 læseheste spurgt, hvilken rolle bøger spillede i deres liv. 20 pct. af de adspurgte svarede, at en læseoplevelse på et tidspunkt havde fået dem til at gøre noget for at passe bedre på deres helbred. 38 pct. svarede, at bøger havde lært dem, at det var okay ikke at være perfekt.