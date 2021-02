Kan man virkelig blive afhængig af læbepomade?

Findes der noget bedre end at fiske den lille stift op fra tasken og give læberne et strøg eller to, når de er rigtig tørre? Nej vel? Og det skal du endelig bare gøre, for det er en sejlivet skrøne, at læberne kan blive afhængige af den fugt, de får fra en læbepomade.

Huden på læberne er noget af det tyndeste, vi har, og den bliver nemt tør, fordi barrieren ikke kan holde lige så godt på fugten som huden på fx arme og ben. Særligt vinterkulde og frost, men også skarp sol er hård kost for den fine, røde hud. Mange har også en vane med at slikke sig om munden, og selvom du måske føler, at det fugter huden, lige når du gør det, så er det også med til at udtørre læberne.

Men der er altså ingen grund til bekymring, for en læbepomade er en både effektiv og ufarlig løsning til at forebygge og komme den tørre hud til livs.

Vælg den rigtige læbepomade

Solfaktor? Særligt i sommerhalvåret, eller hvis du står på ski, er det vigtigt, at din læbepomaden beskytter mod solens UV-stråler, som er hårde ved den tynde hud.

Stift eller krukke? Vælg, hvad du bedst kan lide, men vær opmærksom på, at producenterne ofte tilføjer flere konserveringsmidler til en læbepomade i krukke. Du rører nemlig direkte ved pomaden, når du påfører den, og stofferne er derfor nødvendige for at undgå en masse bakterier.

Har du allergi? Så gå efter et produkt uden parfume, lanolin og konserveringsmidler. Det gælder også dig, der har eksem, da du har større risiko for at udvikle allergi.

Kilde: Janne Touborg, speciallæge i hudsygdomme