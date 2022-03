Så længe kan dine skønhedsprodukter holde sig

Hvis du er typen, der har toiletskabet fyldt med cremer og makeup, du ikke liiiige kan huske, hvornår du har købt, er det måske tid til at skille dig af med noget af det.

Skønheds- og hudplejeprodukter holder nemlig ikke evigt. Bliver de for gamle, kan der vokse bakterier og skimmelsvampe i dem, som kan give infektioner i huden eller øjnene – og det kan du nok godt undvære.

Der findes to forskellige holdbarhedsmærkninger på kosmetik: timeglasset og krukkesymbolet.

Timeglasset findes på produkter, der har en holdbarhed på under 30 måneder, og angiver den måned, det år og evt. også den dato, som produktet mindst kan holde sig til. Sørger du for at bruge cremen, lipglossen, eller hvad der nu er tale om, inden da, er du ikke alene garanteret, at produktet er sikkert, men også at det virker efter hensigten.

Krukkesymbolet pryder omvendt de varer, der kan holde sig længere end 30 måneder, og angiver, hvor længe de er sikre at bruge, når de først er åbnet. Inde i krukkesymbolet står der enten et antal måneder eller år. Der findes dog undtagelser for mærkningen. Det gælder produkter med meget alkohol som fx. parfume eller varer, der er emballeret på en måde, så de ikke kan åbnes.