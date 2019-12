Hvad er en musearm?

Symptomer – hvordan føles en musearm?

Det gør først og fremmest ondt i underarmen og hånden. Smerterne er typisk brændende og svære at lokalisere, og de strækker sig over et stort område. Det gør ondt hele tiden, selv når du holder armen i ro, men når du bruger armen, tager smerterne til og tvinger dig til at tage en pause. Ofte vil du mangle styrke i armen og få fornemmelsen af, at den sover, fordi den bliver følelsesløs med en snurrende eller prikkende fornemmelse.