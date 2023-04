For alle os uden allergi, er birketræernes blomstring udelukkende en fryd for øjet og et dejligt varsel om forår. Men lider du af pollenallergi er dit forhold til de hvidbarkede stammer og lysegrønne blade nok en smule mere ambivalent.

6 tips: Sådan snyder du pollen

Birkepollen, der har en kort og intens sæson fra april til maj, er den træpollen, der generer flest mennesker herhjemme. Og i år kan birkepollen blive endnu mere plagsom end sidste år. Sådan lyder den ildevarslende besked fra Astma-Allergi Danmark.

“Sidste år så vi en markant lavere mængde pollen fra birketræer, end vi er vant til. Men da vi ofte ser en to-årig cyklus for birkepollen, hvor der efter en sæson med lavere mængder følger en sæson med højere mængder pollen, kan sæsonen altså byde på høje tal,” forklarer Mathilde Kloster, biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark i en pressemeddelelse.

Birketræernes pollenproduktion er større end andre træers. Rekorden for birkepollen er fra 2014, hvor det gennemsnitligt antal pollenkorn per kubikmeter luft per døgn var 4.696. Rekorden for de andre pollentyper er alle under 1.000.

Læs også: Madvarer, der måske giver dig problemer, hvis du har pollenallergi

Vejret kommer til at spille en afgørende rolle

Er du en af de uheldige, der lider af pollenallergi, skal du altså håbe på et koldt og regnfuldt forår, hvis du vil undgå, at birkepollensæsonen bliver mere intens end sidste år.

Sol og varme får nemlig birketræerne til at blomstre hurtigere, og med en smule vind i luften bliver træernes pollen spredt godt og grundigt rundt.

Får vi derimod frost i foråret, vil det lægge en dæmper på træernes blomstring, og regn vil decideret skylle pollen ud af luften.