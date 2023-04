Forsøgspersonerne skulle bl.a. drikke vand, hvor der var pillet ved kemien, så forskerne kunne følge vandets vej fra mund til toilet. Det gav et ret nøjagtigt fingerpeg om, hvor meget de omsatte inden for et døgn. I modsætning til tidligere forskning, der har været baseret på egne indberetninger om væskeindtag.

Drikker du mere, end din krop har brug for, skal du dog ikke være urolig. Kroppen er så smart, at du blot tisser de overskydende væsker ud igen. Du skal bare heller ikke stresse over at drikke 8 glas vand om dagen, hvis din krop i øvrigt virker til at være i balance. En stor del af den væske, vi har brug for, får vi desuden via maden.

Kilde: tidsskriftet Science