Undgå at blive modløs over strømmen af dårlige nyheder

1. Vælg en nyhedsudsendelse (og hold dig til den).

Medmindre du er nyhedsjournalist, så har du ikke brug for at følge med i alle nyheder hele tiden. Spørg dig selv: Er der egentlig nyheder, du er ked af at have misset? Du skal ikke slukke helt, men prøv, om det ikke er nok at høre en enkelt nyhedsudsendelse om morgenen eller en enkelt podcast på vej til arbejde. Eller læse en avis om aftenen. Vi kan føle, at nyhederne er noget, vi gerne vil i bund med, men det kommer vi ikke uanset hvad.

2. Træn dit fokus.

Husk på, at dine dårlige tanker ikke kan ændre verden, men de kan ændre din dag. Brug dine bekymringer konstruktivt, når du kan, men prøv derudover ikke at fortabe dig i de negative tanker. Det er der nemlig ikke nogen, der vinder ved. Vi bestemmer naturligvis ikke selv, hvad der popper op i vores hoveder, men vi kan træne vores fokus og give os selv lov til at have det godt på trods af bekymringer. Du kan forestille dig, at du ser et teaterstykke: Du kan ikke ændre handlingen, men du kan bestemme dig for, hvad du fokuserer på på scenen.

3. Hav tillid til de etablerede medier.

Hvis du i en periode prøver at skære ned for din nyhedsstrøm, så få dine tilbageværende nyheder fra et af de etablerede medier. Selvom de kan få kritik, så er de underlagt fælles etiske retningslinjer, der sikrer høj troværdighed, ligesom de også alle er underlagt Pressenævnet, der sørger for, at god presseskik bliver overholdt.

4. Brug dit engagement konstruktivt.

Hvis du har tid og/eller økonomisk råderum, så kan du være med til at gøre en forskel. Find en nødhjælpsorganisation, der stemmer overens med dine værdier, og donér penge til deres arbejde. Eller engagér dig i dit lokalmiljø som lektiehjælp, på kattehjemmet eller i sportsklubben. Det hele gør en forskel.

5. Lad være med at suse gennem overskrifter.

Intet kan stimulere dommedagsmusklen som at lade blikket løbe gennem avisernes hjemmesider med ildevarslende overskrifter om død og ødelæggelse. Husk på, at aviserne formulerer deres overskrifter, så sandsynligheden for, at du klikker, er størst mulig. Her er frygt og sensation gode virkemidler. I stedet for at suse fra én sensationel overskrift til den næste er det bedre at læse 3-4 artikler i bund. På den måde får du alle nuancer med.

6. Tal med nogen.

Sæt ord på, hvad det er, du har læst og hørt. Ikke alene giver det dig mulighed for at lufte dine tanker og bekymringer, men din omgangskreds vil også kunne byde på nye perspektiver, der kan nuancere din opfattelse. Vi mennesker har en tendens til at lytte bedst efter de ting, der bekræfter vores verdensopfattelse, så måske ser det slet ikke så sort ud, som du først troede?

7. Sæt bestemte tidsrum af til nyhedslæsningen.

Hvornår har du mulighed for at forholde dig bevidst til nyhederne, så du ikke bare får pirret din ængstelighed? For nogle er det om morgenen og for andre om eftermiddagen på vej hjem fra arbejde. Find ud af, hvad der fungerer for dig, men sørg for, at nyheder ikke bliver noget, du tjekker lidt hele tiden.

Kilde: Kasia Kalinowska, praktiserende psykolog