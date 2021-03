Har du OCD, eller er du bare påpasselig?

“Huskede jeg nu at slukke komfuret? Jeg må hellere lige tjekke.” Lyder det som noget, du kunne have sagt? Det behøver slet ikke at betyde, at du lider af OCD. Mange af os har vaner, der gør os trygge, og det er helt okay. Det afgørende er, hvor meget de fylder, og om de er drevet af angst.

Hvad er OCD?

OCD er en angstlidelse, hvor den ramte har tvangstanker og tvangshandlinger. Tankerne kredser om noget, man frygter – fx at der går ild i huset, hvis man glemmer at slukke komfuret. Hvis du lider af OCD, er det ikke bare en hurtig tanke, der popper op en gang imellem og stiller sig tilfreds med, at du tjekker komfuret i forbifarten. Så får du ikke ro på, før det er undersøgt grundigt, om komfuret nu også er slukket – måske flere gange og på forskellige måder. Dine tanker vil også kredse om, hvad der kan ske, hvis du glemmer det.

Har du tendens til at være ekstra påpasselig, skal du være opmærksom på, at tankerne ikke tager til i styrke, for så kan det udvikle sig til OCD. Tjek her, hvad du skal holde øje med, og opsøg altid en professionel, hvis du mistænker, at du lider af OCD.