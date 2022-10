Hvorfor kan jeg ikke genkende folk?

Nogle mister evnen til at genkende selv deres nærmeste efter en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.

Men det er lidt af en gåde, hvorfor to procent af os får lidelsen prosopagnosi, uden at der ligger en hjerneskade til grund, og derfor må gå igennem livet uden at kunne genkende andre mennesker.

Nogle gange kan en ansigtsblind ikke engang genkende sine egne børn, venner eller partner.

Nogle kan ovenikøbet stå foran et spejl uden at genkende sig selv.

Hvis du lider af ansigtsblindhed, har du muligvis ikke problemer med at skelne de enkelte ansigtstræk – næse, øjne og mund – men kan ikke se et ansigt i en sammenhæng eller koble synsindtrykkene sammen med hukommelsen.

Forskerne mener, at ansigtsblindhed er medfødt, og der er cirka 50 procent risiko for at give lidelsen videre til sine børn.

En del ansigtsblinde trækker sig fra sociale sammenhænge af flovhed over, at de ikke kan genkende andre, og af frygt for at blive stemplet som arrogante, hvis de ikke hilser.

Men du kan faktisk øve dig i at skelne folk fra hinanden ved at notere dig individuelle kendetegn, fx en skæv næse, et ar eller særlige briller.