Derfor kan gyserfilm være sundt for sindet: 3 overraskende fordele

Sætter du dig godt til rette med en skål popcorn, når seriemordere, zombier eller blodtørstige monstre farer hen over skærmen? Og nyder du ligefrem at blive lidt bange og få chok imens? Bare rolig, det er helt normalt. Ja, ligefrem sundt. Det mener Mathias Clasen, der forsker i horror på Aarhus Universitet. Som nogle af de første i verden har han og hans kolleger undersøgt, hvordan den gys og gru, vi opsøger frivilligt, kan påvirke vores sind positivt.

Er du deprimeret? Tag vores depressionstest her

“Det er veldokumenteret, at gyserfilm kan have negative konsekvenser i form af fx mareridt eller frygt for at gå ned i kælderen om aftenen. Men det er milde, kortvarige effekter. Der findes ikke belæg for, at gyserfilm gør nogen til psykopater, eller at det trigger angst og stress. Tværtimod,” fortæller han.

Under coronapandemien var Mathias Clasen bl.a. med til at udføre en undersøgelse med 300 personer, der viste, at dem med hang til gys og gru håndterede det psykiske pres fra pandemien bedre end andre.