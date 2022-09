Aaah. Følelsen af at krybe under en dyne, der har hængt udenfor på tørresnoren i vinterkulden siden morgenstunden og nu knitrer og dufter så dejligt i det nyvaskede betræk.

Desværre er der dårligt nyt, hvis du tror, at du fjerner de allergifremkaldende husstøvmider, som kan findes i millionvis i din dyne, ved at hænge den udenfor i det fri.

Faktisk er det tæt på at være spild af tid at lufte dyner.

Medmindre du da bare lufter dynen for hyggens skyld.

For godt nok fjerner du fugten, som husstøvmiden delvist lever af, men hudskæl fra os mennesker, som den også spiser, kan du hverken fjerne ved at ryste eller lufte dynen.

Summa summarum: Du kan altså godt mindske midernes livsbetingelser en smule ved at lufte dynen, men der er stadigvæk rigeligt af mider tilbage.

Det er desværre også en myte, at miden dør, hvis bare dynen hænger ude i frostvejr. Medmindre du befinder dig et sted med hård frost.

For miden dør først, når den udsættes for minus 18 gr. i to døgn i træk.

Fortvivl dog ikke, for der er faktisk en effektiv måde at få dynen for dig selv på.