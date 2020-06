Familiehistorie: For nogle vil arvelighed blive påvist ved at kigge på stamtræet. Fordi brystkræft er en ganske almindelig form for kræft kan man godt have flere tilfælde af brystkræft i familien uden, at der nødvendigvis er tale om arvelig brystkræft. Men passer en af de her scenarier på dig, bør du søge læge med henblik på at få en genetisk udredning:

Gentest for fejl på generne BRCA1 og BRCA2. Den ene metode handler altså om at analysere dit stamtræ, men man ved også med sikkerhed, at mutationer på generne BRCA1 og BRCA2 (BRCA står slet og ret for BReast CAncer) giver en markant øget risiko for brystkræft. En gentest kan afsløre, om man er såkaldt BRCA-positiv. Hvis man har enten BRCA1 eller BRCA2-genet i dominant form, er ens risiko for at få brystkræft, før man fylder 50 på cirka 70 pct. Af samme grund er det også bærere af en af de to genvarianter, der bliver anbefalet at få fjernet deres ellers raske bryster for at forebygge kræft. En operation vil typisk ske omkring 40-års-alderen. Man udrydder ikke risikoen for brystkræft 100 pct. ved at fjerne brysterne, for der sidder altid mikroskopisk væv tilbage, men man reducerer risikoen betragteligt.