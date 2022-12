Hvorfor er nogle farveblinde?

Det er meget sjældent, at folk helt mister evnen til at se farver.

Selv den mere almindelige form for farveblindhed, hvor folk har svært ved at skelne mellem fx rød og grøn, er sjælden blandt kvinder.

Mens under én procent af alle kvinder rammes af farveblindhed, vurderes mellem fem og otte procent af alle mænd at være farveblinde.

Kønsforskellen skyldes, at farveblindhed er knyttet til kønskromosomet X.

Kvinder får ved fødslen et X-kromosom fra både deres mor og deres far, mens mænd får et X-kromosom fra deres mor og et Y-kromosom fra deres far.

Ét normalt X-kromosom er nok til at give et normalt farvesyn, så for at en kvinde bliver farveblind, skal begge hendes X-kromosomer altså være defekte.

Med kun ét X-kromosom er mænd mere udsatte for at blive farveblinde.

Det betyder med andre ord, at farveblindhed er arveligt, at mænd får det oftere end kvinder, og at mænd altid arver tilstanden fra deres mor.

I nogle tilfælde kan andre sygdomme eller medicin, der sænker blodtrykket, gøre det sværere at skelne bestemte farver.