Test din posturale kontrol

På kun 15 sekunder kan du tjekke, om du har en god postural kontrol, eller om der er plads til forbedring.

Hvor svært kan det være at stå på ét ben? Sådan tænker du måske om øvelsen i vores lille test. Og for de fleste af os er det da heller ikke særlig svært.

Men – for selvfølgelig er der et men – testen skal foretages med lukkede øjne, og så snart det sker, bliver udfordringen noget større.

Hvorfor? Fordi balance er et koordineret samarbejde mellem hjerne, muskler og sanser, og her er din synssans en meget vigtig faktor. Og så snart den er ude af spillet, ja, så bliver det altså noget sværere for din posturale kontrol at holde balancen.

Tror du os ikke? Så tag testen selv. Om 15 sekunder kender du svaret.