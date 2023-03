Sandsynligvis har du aldrig hørt om den – postural kontrol. Den kan forklares – noget forenklet – som din evne til at bevare en god balance, når du står op og bevæger dig.

Jo bedre postural kontrol, jo bedre er dine forudsætninger for at være god til alle former for bevægelser, fx sport, men også til at undgå faldulykker.

Ondt i lænden? Bliv klogere på lændesmerter

Hvordan den posturale kontrol har det hos dig, kan du starte med at tjekke i vores test. Er du fx typen, der nemt bliver køre- eller søsyg, kan det være et tegn på, at der er plads til forbedring.