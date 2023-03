5 grunde til at lave postural træning

Hvis du aldrig har følt dig som en ørn til sport, så ligger hemmeligheden måske i en svag postural kontrol.

“Måske har du tænkt: ‘Hvorfor kan alle andre lære at slå en baghånd i tennis, når jeg ikke kan?’ Men når du dyrker sport, kommer din krop nemt ud af balance, og den balance er svær hurtigt at få styr på, hvis din krop og hjerne ikke taler

så godt sammen,” forklarer fysioterapeut Pernille Springer.

Hun tilføjer, at sportsgrene som fx håndbold, hvor man ofte udsættes for pludselige skub, og kampsport, hvor man risikerer at få hovedet nedad, heller ikke plejer at gå godt i spænd med en dårlig postural kontrol.