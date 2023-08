Mange tror, at alderssyn med tiden udligner nærsynethed, så du på et tidspunkt nærmest ser helt perfekt. Det er dog desværre ikke tilfældet.

Holder du telefonen ud i strakt arm for at læse på skærmen? Så er du nok gået ind i læsebrille-fasen. Alderssyn rammer de fleste omkring 40-50 år og er beslægtet med ‘langsynethed’, hvor man har svært ved at se ting, der er tæt på.

Ligesom zoom-funktionen på et kamera, skifter vores øjne konstant fokus, når vi flytter blikket mellem afstande. Alderssyn indtræffer, fordi linsen i øjet stivner, og vi får sværere ved at stille skarpt, når vi skifter fokus fra fjern til nær.

“Du vil måske opleve, at du bliver lidt mindre nærsynet med alderen. Men du går ikke fra -2 til 0 i styrke, fordi du bliver langsynet med alderen ,” fortæller Gitte Sørensen, der er optiker hos Profil Optik.

“Det er ikke sådan, at fordi du har været nærsynet hele livet, så slipper du for alderssyn. Du vil måske opleve, at du pludselig læser bedre, hvis du smider briller eller kontaktlinser, men du vil stadig ikke kunne se ting, der er langt væk," forklarer Gitte Sørensen.

Som nærsynet kan det derfor være nødvendigt at investere i flerstyrke-briller eller -linser, der kan hjælpe med at stille skarpt på flere afstande. Eller du kan investere i et par læsebriller, hvis du bruger kontaktlinser.