Består din krop primært af fedt eller muskler?

Muskler vejer mere end fedt og derfor kan du godt have et højt BMI, selvom du har en relativ lav fedtprocent. Bliv klogere på, hvordan det står til med din muskelmasse her med en vægt med kropsanalyse. Der er mange gode grunde til at opbygge sin muskelmasse. En tilstrækkelig god muskelmasse og -styrke er nemlig en forudsætning for, at man kan holde sig mobil, når man bliver ældre. Derfor bør du tænke over at opbygge en sund muskelmasse, så du har noget at trække på efterhånden som du bliver ældre. Styrketræning og en proteinrig kost er med til give dig de bedste forudsætninger for at øge din muskelmasse.

Er din hvileforbrænding for lav?

Får du nok vand?

En øget muskelmasse er også en væsentlig faktor, når det gælder om at hæve hvileforbrændingen. Selvom hvileforbrændingen afhænger af såvel alder som genetik, er det faktisk muligt at hæve den ved at lade dine muskler arbejde for sagen.Styrketræning er en genial måde at træne dine muskler og dermed hæve din hvileforbrænding, men al motion tæller, så du kan også give dine muskler en hjælpende hånd ved at tage trappen, tage cyklen på arbejde eller gøre hovedrent. Jo mere dine muskler bliver brugt jo højere bliver din hvileforbrænding, og hvem vil ikke gerne forbrænde kalorier, når man sidder og ser fjernsynCirka60 procent af din vægt er vand, hvis vigtigste opgave er at transportere næringsstoffer ind og affaldsstoffer ud af cellerne, men vand er også nødvendigt for at sørge for at dine led smøres, din mad fordøjes, og din kropstemperatur reguleres.

Hver eneste dag mister din krop to-tre liter vand, og hvis du er meget aktiv, kan du opnå et væsketab på en halv eller en hel liter sved i timen. Hvis du ikke sørger for at fylde depoterne op med vand risikerer du at døje med hovedpine, forstoppelse og kramper, et tab på bare en liter er faktisk nok til at nedsætte din præstationsevne, når du træner.



Muskelmasse

Fedtprocent

Væskebalance

Hvileforbrænding,

Knoglemasse

Hvileforbrænding

Mavefedt

Vægt

BMI





Vægten analyserer sammensætningen af din krop og sender data for de otte forskellige parametre videre til din app, hvor du kan opstille mål for din udvikling.

