Nem og lækker mandelmarengs

2 personer

1⁄2 vaniljestang

2 dl skyr

1 tsk. + 2 spsk. hyldeblomst–saft, koncentreret

1⁄2 citron, saften

2 nektariner

2 æggehvide, pasteuriserede

Et nip havsalt

50 g lyst rørsukker

50 g mandler

Topping:

Sådan laver du mandelmarengs med nektariner

Skrab vanillekorn ud af stængerne. Læg stængerne til side, og bland kornene med skyr og 1 tsk. hyldeblomstsaft.

Lav en marinade af 2 spsk. hyldeblomstsaft, vaniljestænger og citronsaft.

Skær nektariner i fine både, og læg disse i marinaden. Stil creme og frugter på køl i et par timer.

Tænd ovnen på 175 gr., ikke varmluft. Pisk æggehvider halvstive med salt. Tilsæt sukkeret, og pisk, til massen er helt stiv, og der danner sig et “fuglenæb”, når du løfter piskerisene op fra skålen.

Hak mandlerne, og vend dem forsigtigt i æggehviderne.

Fordel marengsen i fire kager på et stykke bagepapir på en bageplade. Bag marengsene i 20 min., og lad dem køle af på en bagerist inden servering.

Anret marengs med marinerede nektariner og vaniljecreme. Drys lakridspulver ud over cremen, og pynt kagerne med skovsyre.

TIP!

Prøv også at bage marengsene med hasselnødder i stedet for mandler, eller at bytte nektarinerne ud med bær.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 388 kcal

Protein: 20,2 g

Kulhydrat: 46,9 g

Fedt: 14,1 g

Kostfibre: 3,8 g