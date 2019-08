Amerikansk kyllingesalat med ranchdressing

2 personer

Ranchdressing:



Tilbehør:

3 skiver fuldkornsrugbrød, 150 g i alt

Sådan laver du amerikansk kyllingesalat

Fjern senen fra kyllingeinderfileterne. Kog fileterne møre i letsaltet vand i 10 min.

Skær rødløget i ringe, og kylling i strimler.

Pisk kærnemælk, skyr, mayonnaise og dijonsennep sammen til en jævn dressing. Kom finthakkede krydderurter i, og smag til med presset hvidløg, salt, peber og chilisauce.

Anret salaten på to tallerkner med kylling, tomater, løg, brøndkarse og 2 spsk. dressing til hver.

Servér halvanden skive ristet rugbrød til hver.

TIP! I stedet for at bruge kylling kan du også koge et helt kalkunbryst og bruge resten som pålæg, fx til frokost.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 487 kcal

Protein: 48,4 g

Fedt: 9,2 g

Kulhydrat: 57,1 g

Kostfibre: 9,4 g