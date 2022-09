Hver søndag laver jeg en madplan til hele ugen, skriver en lang indkøbsseddel og kører ud og køber det hele ind! Dén beslutning tog jeg for mange år siden, da jeg fik børn – for helt ærligt, hvem orker at stå ved køledisken i supermarkedet hver eftermiddag og stresse over, hvad der nu skal smækkes på middagsbordet?

I dag er mine døtre på 21 og 24 begge flyttet hjemmefra, og jeg må konstatere, at dét der med madplanen ikke er lykkedes en eneste gang. Ret ærgerligt, for det kunne ét: have sparet vores lille familie for dyre impulskøb og meget hverdagsstress, og to: på en nem måde have sørget for, at vi fik en sund og varieret kost.

Hvorfor det aldrig lykkedes, ved jeg ikke rigtigt. Men jeg ved, at det ærgrer mig. Måske havde jeg aldrig overskuddet eller disciplinen til at sætte mig ned og lave den første madplan. Eller måske manglede jeg bare en god guide til det. Hvis sidstnævnte også er forhindringen hjemme hos dig, så kommer vi dig til undsætning her. Voila – ét styk guide, der hjælper dig godt i gang med din (og måske min) første madplan.