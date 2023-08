Kræsne børn bliver endnu mere kræsne, hvis du siger det her

Mange forældre bruger tricket med at skjule eller blende grøntsager til ukendelighed for at få poderne til at spise sundere. Eller at servere fx pasta og sovs separat.

Ifølge forsker Alissa J. Burnett virker de tiltag ikke imod kræsenhed.

“At servere mad på en opdelt måde eller at skjule fx grøntsager kan være en god strategi til at få næring på den korte bane, men det lærer ikke børn at acceptere forskellige fødevarer på længere sigt,” siger hun.