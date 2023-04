Feder det mere at spise om aftenen end om morgenen?

Argumenterne for ikke at spise om aftenen er, at det, for de fleste af os, er sundt at faste nogle timer i træk hvert døgn for at få tømt leverdepoterne, og så kan det også være svært at finde vej til drømmeland med maven fuld af mad.

Hvis du har problemer med at falde i søvn, men også holder af en god aftensnack, får du lige en liste over fem ting, vi vil anbefale dig at gå uden om.