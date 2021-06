Hvad dækker betegnelsen “forarbejdet kød” over?

Til kategorien hører kødprodukter, der er saltet, røget, hærdet, gæret eller på anden måde er blevet forarbejdet. Det er fx bacon, kødpålæg som leverpostej og rullepølse, hamburgerryg og færdigretter med kød – altså fødevarer, som mange af os har i køleskabet, men som vi helst skal skære ned på.

Forskning viser nemlig, at produkterne bl.a. øger risikoen for flere kræftformer som tyk- og endetarmskræft. Synderen er bl.a. nitritsalt, men røgning, som ofte bruges i forarbejdningen, danner også stoffer, der kan fremkalde kræft. Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at du slet ikke spiser forarbejdet kød. Men hvad skal du så spise oven på din suppe og dine mellemmadder, hvis bacon og den klassiske pølse er et no-go? Nedenfor kan du finde inspiration til alternativer.