Din første kop morgenkaffe kan være placebo

Er du typen, der slet ikke kan vågne, før du har indtaget dagens første kop kaffe? For det er jo netop koffeinkicket, der vækker din opmærksomhed og effektivitet, ikke?

Noget tyder på, at du tager fejl.

Et hold forskere fra University of Minho i Portugal satte sig for at tjekke, om det egentlig er koffeinen, der giver den opkvikkende virkning.

Derfor bad de i et studie 47 testpersoner om at få en MR-scanning af hjernen. Én før og én 30 minutter efter, at de havde fået enten en kop kaffe eller en koffeintablet.