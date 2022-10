14 nemme kokke-tips: Sådan bliver du en ninja i køkkenet

Mange af os står der hver eneste dag i køkkenet og forsøger at smække en sund og velsmagende ret sammen til den daglige aftensmad.

Nogle er virkelig skrappe til det, og så er der alle os andre, hvis køkkenskills godt kunne trænge til en opdatering. Den får du så her.

Vi har nemlig slået en klo i kok Søren Ejlersen fra Aarstiderne og fået ham til at afsløre sine bedste tricks.

Søren Ejlersen lærer dig fx at fermentere, at spare på smør og salt, at få krydderierne til at smage af mere og at kunne snitte og hakke som kokkene.

Du bli ́r så skarp!