FAQ – hjælp til I FORMs webside

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål til brugen af I FORMs hjemmeside. Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål her, så kontakt vores kundeservice. Så vil de hjælpe dig.



Kundeservice hjælper dig også med alle spørgsmål vedrørende dit abonnement på magasinet.







Spørgsmål til I FORMs ruteplanner

Hvordan tegner og gemmer jeg en rute? Hvad betyder alle symbolerne på kortet? Og kan jeg ændre på en løberute, jeg allerede har gemt? Få svar på alle dine spørgsmål til I FORMs ruteplanner her:



Spørgsmål til profil og oprettelse af bruger

1. Hvad får jeg ud af at oprette en profil på I FORMs website?

Som registreret bruger har du mulighed for at gemme og genfinde dine træningsruter i vores ruteplanner -->



Det er gratis at oprette en profil på I FORM.









2. Hvordan opretter jeg en profil på I FORMs website?

Klik på det lille profil-ikon (en torso-silhuet) øverst højre i menu-bjælken, og klik derefter på "Opret profil"-knappen. Udfyld felterne og klik på "Opret profil"-knap i bunden af siden - så har du en profil.



Du kan også oprette en her.









3. Min e-mailadresse er ugyldig

Hvis systemet ikke vil godtage din e-mailadresse, så er du måske allerede oprettet. Prøv at klikke på linket "Har du glemt password?", så vil du modtage en e-mail med yderligere information.



Hvis du ikke modtager en e-mail, bør du undersøge om e-mailen er endt i dit spamfilter. Kontakt evt. din internetudbyder.



Du kan også være kommet til at oprette dig med en anden e-mailadresse eller have tastet forkert under oprettelse. I så fald bør du oprette en ny brugerprofil.









4. Hvor finder jeg mit abonnementsnummer?

Du finder dit abonnementsnummer ved dine adresseoplysninger på girokortet, som du får tilsendt i posten. Abonnementsnummeret er på 10 cifre.



Har du ikke dit abonnementsnummer, kan du indtaste din e-mailadresse og få tilsendt dit nummer her: Send mig mit abonnementsnummer.









5. Jeg er oprettet som bruger - hvordan logger jeg ind?

Hvis du har registreret dig som bruger på iform.dk, logger du ind ved at klikke på det lille profilikon øverst til højre. Du kan også logge ind her.



Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nulstillet alle adgangskoder i slutningen af juli. Det betyder, at du skal lave en ny adgangskode første gang, du besøger os herefter. Passwordet skal kun skiftes én gang, hvorefter du fremover kan logge ind med dit nye password. Nogle få brugere løber dog ind i problemer med at skifte password af forskellige årsager. For at skifte passwordet sender vi en mail med et link, men har du fx skiftet e-mail-adresse, siden du oprettede dig, kan systemet ikke genkende dig på den nye adresse. Der kan også være andre årsager.



Vi er klar til at hjælpe dig Kan du af den ene eller anden grund ikke oprette et nyt password, eller har du problemer med at logge ind, så sidder vi klar til at hjælpe. Skriv en e-mail til vores kundeservice – gerne med oplysninger om dit abonnementsnummer og eventuelle andre e-mailadresser, du kan have brugt til at oprette profil, end den, du sender fra. Fortæl også gerne om eventuelle fejlmeddelelser, du får. Skriv til vores kundeservice på ks@bonnier.dk





6. Jeg har glemt mit password

Hvis du har glemt dit password, kan du benytte vores service: "Har du glemt password?". Klik på linket, og du bliver derefter bedt om at indtaste din e-mail.



Du får nu tilsendt en e-mail med et link til at ændre dit password. Skriv et nyt password i felterne "Password" og "Bekræft password" og klikke på "Gem".



Hvis du ikke modtager en e-mail, bør du undersøge om e-mailen er endt i dit spamfilter. Kontakt evt. din internetudbyder.









7. Jeg skal logge på hele tiden

Hvis du er nødt til at logge på, hver gang du vil læse en artikel, skal du indstille din browser til at tillade "cookies" (tjek browserens indstilling - typisk er der et underpunkt omkring sikkerhed eller privatlivs-indstillinger, hvor du kan slå cookies fra eller til - eller tillade cookies fra netop iform.dk).



En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (fx Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera eller lignende), og som registrerer dig som unik bruger. På iform.dk bruger vi cookies til at tjekke, om du er logget ind eller ej.



Enkelte firmaer bruger en "proxy-server", der sorterer cookies fra. I så fald er du nødt til at kontakte den ansvarlige for din computers adgang til internettet.









8. Hvordan ændrer jeg min e-mailadresse?

Du kan ændre din e-mailadresse på "Min profil". Du finder siden ved først at logge ind (via det lille profil-ikon i toppen af siden), og derefter klikke på Rediger profil.









9. Hvordan ændrer jeg mit password?

Du kan ændre dit password på "Min profil". Log først ind via profil-ikonet, som du finder øverst på alle sider. Klik herefter på ikonet igen - og så kan du ændre dit password ved at klikke på Rediger profil.













Spørgsmål til I FORMs nyhedsbrev

1. Hvordan tilmelder jeg mig I FORMs nyhedsbrev?

Du kan tilmelde nyhedsbrevet her. Du vil nu modtage en velkomst-mail - og I FORMs nyhedsbrev næste gang, det bliver sendt ud.









2. Hvordan afmelder jeg mig nyhedsbrevet?

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så er der et link - "Afmeld her" - til præcis dette i bunden af alle vores nyhedsbreve.









3. Hvor tit kommer nyhedsbrevet?

I FORMs nyhedsbrev kommer - kvit og frit – ca. fire gange om ugen.









4. Hvad gør jeg, hvis jeg har skiftet e-mailadresse

Hvis du ikke længere har adgang til din e-mailadresse, skal du tilmeld dig nyhedsbrevet igen med din nye mailadresse.













Spørgsmål til I FORM FORUM

1. Hvor er I FORMs forum blevet af?

Vi har valgt at lukke I FORMs forum. Du kan læse mere om det her.