Kom i gang med at træne nu – her er det vigtigste udstyr!

Sjippetov – perfekt til konditionstræning

Det er ikke for sjov, at et sjippetov er obligatorisk i boksehallen. Et sjippetov giver genial konditionstræning og er fx et godt alternativ til løb.

Det kan både bruges inde og ude. Sjippetovet fra Active Fit kan indstilles efter højde og er på grund af grebene og selve tovets kvalitet væsentligt lettere at sjippe med end de varianter, vi kender fra skolegården.

Sjippetovet er med sin lille størrelse også perfekt til at have med på farten eller på ferien, så du på den måde kan smide et par minutters intensiv træning ind i dit travle skema.