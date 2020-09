1. Undgå alt for lange styrkepas

45, 30 – ja selv 15 min. er nok til at give effekt, hvis du arbejder intensivt.





2. Øv dig i styrketræning

Forbinder du styrketræning med indviklede teknikker, der er forbeholdt store, pumpede overarme? Prøv evt. at se det som et slags håndværk, du kan øve dig i og blive god til. Gå nysgerrigt til værks, og lær reglerne og teknikkerne til at løfte tungt og bruge din krop korrekt. Akkurat som hvis du skulle lære at strikke, male eller tale et sprog.

Få styr på squat-teknikken