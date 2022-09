Så mange frygter træningscenteret

Veltrænede kroppe i stramt tøj, spejle overalt og avancerede maskiner, du ikke ved, hvad du skal bruge til.

Er det nogenlunde dit billede af et træningscenter?

Så hører du måske til de 51 procent af danskerne, der føler sig utilpasse, når de går hen for at træne i et center. Tallene stammer fra en YouGov-undersøgelse, der er lavet på vegne af Herbalife.

Selvom fitnesscentre er for alle, så er frygten for, hvad andre tænker, en af grundene til, at så mange føler sig utilpasse netop der.

Hver tiende tilkendegiver, at de er bange for, at andre skal grine af dem, når de træner.

Vi vil gerne træne mere

Et godt forhold til fitnesscenteret kan dog være værd at arbejde på.

I samme undersøgelse siger hele 7 ud af 10 danskere nemlig, at de godt kunne tænke sig at være mere fysisk aktive, og 4 ud af 10 anser sig selv for overvægtige.

Kun hver femte svarer, at de dyrker de 30 minutters motion om dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.