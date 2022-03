Efter en lang arbejdsdag, en tur forbi et proppet supermarked og måske endda afhentning af trætte børn kan det være rigtig svært at samle energi til træning. Det kan mange tilsyneladende skrive under på, for ifølge en undersøgelse er manglende energi netop den allerstørste undskyldning for, at vi springer træningen over. I undersøgelsen er lidt over 1.000 danskere mellem 18 og 74 år blevet spurgt til deres motionsvaner, og her svarer knap 7 ud af 10, at de gerne vil være mere aktive.

Faktisk står motion, ifølge undersøgelsen, øverst på listen over sunde parametre, vi drømmer om at forbedre. Men trangen til at smide sig på sofaen vinder desværre lidt for ofte over turen i fitnesscenteret. 34 procent svarer nemlig, at for lidt energi er deres mest almindelige grund til at skippe træningen, og det ligger dermed øverst på listen over undskyldninger. Derudover svarer 26 procent, at dårligt vejr truer deres træning mest, mens 21 procent har for lidt tid.