Vil du gi’ den lidt ekstra?

Så udnyt også de små pauser mellem øvelserne til at træne. Du kan fx sjippe, lave englehop eller andet, som sætter fut i pulsen og skubber til dit fedttab. Det er også helt o.k. at puste ud. Det vigtigste er, at du ikke laver øvelserne uafbrudt. Det er nemlig de samme muskler, du bruger, og uden pauser får du ikke et optimalt udbytte.