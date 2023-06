Gode råd til at løbe med overvægt

Der kan være mange grunde til at begynde at løbe. Det kan være, man vil have mere energi eller en stærkere krop eller bare tage en frisk pause fra en travl hverdag. Og så er der alle dem, som hopper i løbeskoene for at blive sundere og måske tabe et par kilo – eller mere.

Men hvordan er det nu med løb og overvægt? Er det overhovedet sundt at løbe, når man vejer for meget, og kan kroppen holde til det? Svaret på disse spørgsmål er et øredøvende ja! Løb er fantastisk kredsløbstræning, som styrker hjertet, sænker blodtrykket og mindsker risikoen for blodpropper og hjertestop.

Derudover styrker det kroppens evne til at regulere blodsukkeret og nedsætter risikoen for at udvikle diabetes. Og det gælder altså, uanset om man vejer lidt eller meget.