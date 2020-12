Hvilken app skal du løbe med, når Endomondo lukker?

Trofast har den fulgt dig på dine løbeture, men snart er det slut. Den 31. december bliver Endomondo-appen slettet fra alle app-butikker, og du vil ikke længere kunne få support-hjælp. I slutningen af marts slukker appen så helt, og dine data bliver slettet.

Hvilken app skal du downloade og løbe med i stedet? Vi har fundet tre gode bud:

Strava

Bliver du motiveret af at måle dig med andre? Så skal du downloade Strava. Den populære app er mere end blot en træningsplatform - den er et socialt medie for træningsentusiaster.

Med Strava kan bl.a. følge med i, hvor hurtigt andre løber på de samme strækninger, som du selv bruger. Du kan like og kommentere andres præstationer og melde dig ind i klubber, hvor I udfordrer hinanden.

Appen kan ikke bare omdanne din telefon til et sofistikeret løbeur. Den har et hav af smarte funktioner - du kan dykke ned i data fra dine løbeture, planlægge ruter og meget mere.

Strava er gratis, men en del af funktionerne kræver, at du køber et abonnement.

Runkeeper

Har du ikke behov for at sammenligne dine præstationer med andres? Så er populære Runkeeper et godt bud.

Appen er nem at bruge og minder i sin opbygning meget om Endomondo. Den er derfor en oplagt erstatning. Du kan oprette personlige mål, holde øje med din udvikling og meget mere. Mange brugere er særligt begejstrede for den motiverende stemmevejledning.

Runkeeper er som udgangspunkt gratis, men også her kan du tilkøbe ekstra funktioner.

Nike Run Club

Tredje og sidste bud er løbe-appen fra Nike. Den er også en favorit blandt løbere og scorer højt i brugeranmeldelser.

Nike Run Club er let at navigere i og har masser af motiverende funktioner. I appen kan du bl.a. vælge blandt en lang række guidede løbeture. Er du mest til korte, afslappede ture, udfordrende trailløb eller en frisk tur på 10 km? Her er det hele.

Med Nike’s bud på en løbeapp får du ikke blot en lang række funktioner, som du kender fra Endomondo - du bliver også en del af et brand-univers.

Appen er gratis, men tilkøber du et abonnement, får du flere funktioner.