5 steder, du får fat med romaskinen

Mavetræning er måske ikke det første, der falder dig ind, men både mave og lænd arbejder konstant, mens du ror. Et stærkt opspænd i din core er nemlig en forudsætning for et sikkert og stabilt træk. Især når rotaget afsluttes, og du læner overkroppen tilbage, kommer mavemusklerne og hoftebøjerne i spil, når de sørger for, at overkrop- pen “vippes” frem til et nyt tag.