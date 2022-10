Og dog. Du kan jo også vælge at tage en beslutning om, at i år skal vinterhalvåret være det bedste nogensinde. Fyr op under hyggen og nydelsen med alt fra hjemmelavet wellness til varme supper og ture ud i naturen. Det kan ikke slå fejl!

1. Kram et træ

Indrømmet: Det lyder gakket, men forskning viser, at et oxytocingivende kram ikke behøver at komme fra et levende væsen. Fyld kontoen op med lykkehormoner ved at tage på krammerunde i haven eller skoven. Tip! Vælg et øde sted, hvis du ikke magter måbende blikke.

2. Ryd op i billederne – og fiks en julegave

Hvor tit får du kigget på dit fotogalleri på mobilen? Læg dem over på en computer, og sortér dem i mappen. Nu du er i gang, kan du udvælge de bedste og samle dem i en fotokalender eller -bog. Det er den bedste personlige gave til et kært familiemedlem.

3. Prioritér din søvn

Når mængden af dagslys falder, udskiller hjernen mere melatonin. Det betyder, at du har brug for mere søvn i den mørke tid. Prioritér den energigivende søvn ved at beordre dig selv at gå i seng 45-60 min. tidligere end normalt, og læg mobilen langt væk senest en time før sengetid. Så har du gjort dit for at vågne veludhvilet.