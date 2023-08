At blive bortført af en ridder på en hvid hest, at møde en sexet fremmed nede på det lokale vaskeri eller at få selskab i soveværelset af sin mands bedste ven? Vi har en livlig fantasi, når vi skal have det liderligt. Og selvom mange nok har så detaljerede fantasier, at de ikke rigtigt passer ind i nogen kategori, kan man alligevel godt se nogle overordnede tendenser, når man spørger kvinder, hvad de fantaserer om.

I SEXUS-undersøgelsen blev deltagerne bedt om at tage stilling til, hvor meget de tændte på specifikke fantasier. Selvom de altså ikke blev bedt om at nedskrive deres fantasier i frihånd, så giver svarene nok et fingerpeg om, hvad danske kvinder tænker på, når lyset er slukket.